Türkiye İş Kurumu tarafından, öğrencilerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlamak, onlara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak amacıyla İŞKUR Gençlik Programı işbirliği protokolü imzalandı. Program kapsamında, katılımcılara hem iş gücü deneyimi hem de gelir desteği sağlanacak. Programdan Tarsus Üniversitesi’nde öğrenim gören 178 öğrenci yararlanabilecek.

Ayrıca program kapsamında katılımcılara bireysel danışmanlığın yanı sıra iş arama, finansal okuryazarlık, iş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi , öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler vererek iş gücüne katılmaları noktasında destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Program sayesinde, öğrenciler, kısmi ve esnek olarak düzenlenen programa, haftada 3 güne kadar katılım sağlayabilir ve bu sayede eğitimlerinden geri kalmadan iş tecrübesi kazanabilecek.

Sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi gibi ana faaliyetler ve bunlara bağlı alt faaliyet alanlarında gerçekleştirilecek olan program kapsamında öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1083 TL ödeme ve GSS ve İş Kazası Meslek Hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanmakta.