Uluslararası Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) tarafından verilen ve turizmin oscarı olarak anılan ’Golden Apple’ ödülü, düzenlenen törenle Tarsus Belediye Başkanına takdim edildi.

Tarih boyunca doğu ile batının buluştuğu noktada yer alan, medeniyetlerin kesişim merkezi Tarsus, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. FIJET tarafından turizm alanında katkı sunan şehir ve kurumlara verilen ’Golden Apple’, bu yıl Tarsus’a layık görüldü. Saint Paul Meydanında gerçekleştirilen törende, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’a ’Altın Elma’ ödülünü, FİJET Başkanı Ticani Haddad verdi. Pek çok misafirin de katıldığı ödül töreni sonrası gala yemeğinde keman sanatçısı Anna Mıadzvedzeva ile kanun virtüözü Ahmet Baran ve orkestrası sahne aldı.

Programda, Tarsus Belediyesi ile İtalya’nın Palazzolo Acreide kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Tarsus’u bir dünya kenti olarak tanımlayan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus, 10 bin yıllık geçmişiyle kadim bir şehir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Saint Paul gibi önemli şahsiyetlerin izlerini taşıyan bir kenttir. Sizlerle birlikte gezdiğimiz tarihi sokaklarda bu zengin mirası bir kez daha hissettik. Burada Müslümanların Eshab-ı Kehf’i, Hristiyanların St. Paul’u, Musevilerin Danyal Peygamber’i bir arada bulunuyor. Tarihsel dokusunun yanı sıra eşsiz mutfağı ve Akdeniz’in sıcakkanlı, misafirperver insanlarıyla Tarsus, gerçekten fark oluşturan bir kent. İşte bu kültürel zenginlik ve ortak değerler doğrultusunda, bugün Palazzolo Acreide ile kardeş şehir protokolünü imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi..

"Turizm destinasyonu Tarsus"

’Altın Elma’ ödülünün Tarsus’a uğur getireceğine inandığını dile getirerek konuşmalarına devam eden Başkan Boltaç, "Bu ödül ile birlikte emlak sektörü güçlenecek, sanayi faaliyetleri artacak, gastronomi sektörümüz canlanacak. Birlikte turizm destinasyonu Tarsus’u inşa edeceğiz. Geçmişte sadece geçiş güzergahı olan şehrimiz, artık durak noktası, keşif noktası olacak. Şehrimizin en güzel noktasında, Altın Elma ödülünü sergileyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Bu kente ihanet edenin önünde set olurum"

Tarsus için her daim çabalayacağını kaydeden Boltaç, "Ben, Tarsus’ta her canlının belediye başkanıyım. Bu şehri birlikte yönetmek, geleceğe birlikte taşımak boynumuzun borcudur. Bu kente ihanet edenin önünde set olurum. Tarsus’u, gelecek nesillere daha güçlü şekilde bırakmak bizim ortak sorumluluğumuzdur. Belediye bünyesindeki tüm ekip arkadaşlarıma, bu işin bir ekip işi olduğunu, tek elin neler yapabileceğini, iki elin neler başarabileceğini gösterdikleri için teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimizle önümüzde hiçbir engel duramaz" diye konuştu.

Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) İcra Kurulu Başkanı Tijani Haddad, Başkan Boltaç’a teşekkür ederek, "Kendisi bu anlamda sıkı bir şekilde çalıştı. Aktif bir şekilde hareket ederek FİJET’in Altın Elma ödülünü kazandılar. Bu ödül her yıl turizm dalında çalışan derneklere, şehirlere veriliyor. Biz özellikle bu ödülü doğaya saygı duyan, kültüre saygı duyan ve eski medeniyetlerden miras kalmış, eserlere saygı duymuş şehirlere veriyoruz." şeklinde konuştu.

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ise "Golden Apple ödülünün şehrimize verilmesinden dolayı mutluluk duyuyorum. Derneğimize çok teşekkür ediyorum. 10 bin yıllık kadim şehrimizin turizmde hak ettiği değere kavuşmasını diliyorum" dedi.