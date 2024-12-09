Tarsus Gastronomi Merkezi, lezzetin buluşma noktası oldu



MERSİN (İHA) - Tarihi Siptilli Çarşısında yer alan Tarsus Gastronomi Merkezi, Tarsus’un eşsiz lezzetlerini deneyimlemek isteyenleri ağırlamaya devam ediyor.

Gastronomi tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan bu özel mekân, tarihi atmosferi ve zengin mutfağıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yöreye has fındık lahmacun, Tarsus kebabı, yüksük çorbası, dövme pilavı, tatar, analıkızlı, sulu yemekler, karakuş tatlısı, zeytinyağlılar, sıkma ve daha pek çok lezzet büyük bir özenle hazırlanarak misafirlerin beğenisine sunuluyor. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet veren Gastronomi Merkezi, hem damaklara hem de ruhlara hitap ediyor.

