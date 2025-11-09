Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘4. Uluslararası Tarsus Festivali’, ikinci gününde de bilgi, tarih ve kültür dolu etkinliklerle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerde; Dr. İspir Kırbeci, Radyo Programcısı Nihat Sırdar, Radyo Sunucusu Güçlü Mete, Gazeteci-Yazar Mehmet Serdar Kuzuloğlu, Dağcı-Yazar Nasuh Mahruki ve Doğa Aktivisti Güven İslamoğlu gibi isimler, farklı konularda vatandaşlarla bir araya geldi. Renkli sohbetler ve bilgi dolu paylaşımlar, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Sürdürülebilir yaşam Tarsus Müzesinde konuşuldu

Tarsus Müzesinde düzenlenen ’Sürdürülebilir Yaşam Mümkün mü?’ başlıklı söyleşide Nasuh Mahruki ve Güven İslamoğlu, doğayla uyumlu yaşam biçimleri, çevre bilinci, iklim kriziyle mücadele ve bireysel sorumluluklar üzerine görüşlerini paylaştı. Dağcı ve yazar Nasuh Mahruki, "Bireyden başlayarak herkesin sürdürülebilir bir yaşamı hedeflemesi çok önemli. Aksi halde ekolojik yıkım, savaşlar, göçler gibi sonuçlar doğabilir" dedi.

Doğa aktivisti Güven İslamoğlu ise "Sürdürülebilir yaşam bilinçlenmeyle mümkündür. Bu tür festivaller farkındalık oluşturmak açısından çok kıymetli" diye konuştu.

Radyo ustalarından medya dönüşümü üzerine söyleşi

Festivalin dikkat çeken bir diğer etkinliği, Radyo Programcısı Nihat Sırdar ve Radyo Sunucusu Güçlü Mete’nin katıldığı ’Yeni Medya + Geleneksel Medya’ başlıklı söyleşi oldu. Tarsus Müzesinde gerçekleştirilen söyleşide, dijitalleşme sürecinde radyo yayıncılığının geçirdiği dönüşüm ele alındı. Sırdar, "Festival alanlarında çok güzel bir ortam var. Şehre canlılık kazandırmak açısından bu etkinlikler çok değerli" dedi.

Güçlü Mete ise "Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilgisini hep üzerimizde hissediyoruz. Festivalin her yıl daha da geliştiğini görmek çok sevindirici" ifadelerini kullandı.

Yapay zekalı organik insan Tarsus’ta tartışıldı

Gazeteci Mehmet Serdar Kuzuloğlu, Tarsus Müzesinde gerçekleştirdiği ’Yapay Zekalı Organik İnsan’ başlıklı söyleşisinde, yapay zekanın insan yaşamındaki etkilerini değerlendirdi. Kuzuloğlu, "Festivalde çok önemli isimler ve projeler bir araya getirilmiş. Hem Tarsus’un tanıtımı hem de bilgi paylaşımı açısından çok kıymetli bir organizasyon" diye konuştu.

Tarsus’un bağcılık geleneği konuşuldu

Festivalin bir diğer söyleşisi Dr. İspir Kırbeci tarafından TADEKA binasında gerçekleştirilen ’Bağcılık Ürünleri’ etkinliği oldu. Kırbeci, üzümün tarihi, bağcılığın Tarsus’taki yeri ve şarap üretiminin turizmle ilişkisi üzerine bilgiler verdi. TADEKA Turizm ve Gastronomi Kurulu Sözcüsü Murat Topçuoğlu da Tarsus mutfağının yöresel lezzetlerinden örnekler sundu. Dr. Kırbeci, "Katılım oldukça iyiydi. İnsanlar merak ettikleri soruları sordu, verimli bir söyleşi oldu. Festivalin içeriği her yıl daha da zenginleşiyor" şeklinde konuştu.