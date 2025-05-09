Mersin Tarsus Belediyesi tarafından hizmete açılan emekli evi, kentteki emeklilerin yeni buluşma noktası oldu. Emeklilerin sosyalleşmesini sağlayan merkez, yaşam kalitesini artırmak ve sosyal hayatını renklendirmek isteyen yaş almışları ağırlamaya devam ediyor.

Tarsus Belediyesi tarafından hizmete açıldığı günden beri kesintisiz hizmet veren emekli evinde fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve doktor gibi uzmanlar, belirli günlerde danışmanlık ve sağlık desteği sunuyor. Emekli evinde vakit geçiren emekliler, ücretsiz sağlık kontrolleri yaptırmanın yanında, nefes egzersizleri ve hafıza oyunlarıyla sağlıklı yaşam bilincini pekiştiriyor. Merkezde düzenlenen etkinliklerle sosyalleşen emekliler, ayrıca her gün ücretsiz çay servisi eşliğinde yapılan sohbetlerde yeni arkadaşlıklar kurup deneyimlerini paylaşıyor. Emekli evi, kitap okuma saatleri, mini konserler, dama ve satranç oyun saatleri ile vatandaşlara keyifli anlar sunuyor.

"Bir yaşam kaynağına dönüştü"

Emekli evinin dayanışma vurgusunu güçlendirdiğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Emekli evimiz açıldığı günden bu yana siz emeklilerin ilgisi ve katılımıyla adeta bir yaşam kaynağına dönüştü. Sizlerin ikinci evi haline gelen bu merkezde, sosyal dayanışma güçleniyor, mutluluklar artıyor. Her sabah kapısından içeri adım attığınızda yüzünüzde beliren o samimi gülümseme, bizlere en büyük motivasyonu veriyor" dedi.