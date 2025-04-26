Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili olan yağışların ardından belediye ekipleri şehrin merkezinde ve kırsal mahallelerde zarar gören yollarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Tarsus’ta etkili olan yoğun yağışların ardından, Tarsus Belediyesi ekipleri sahaya inerek vatandaşların mağduriyetini giderdi. Fen İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, yağışın etkisiyle bozulan yolları titizlikle onardığı ifade edildi. Ekiplerin, olumsuzlukların yaşandığı bölgelere ulaşarak yerinde müdahalede bulunduğu, şehrin merkezinde ve kırsal mahallelerde zarar gören yollarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

"Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurudur"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Yağışların etkisiyle oluşan ağaç devrilmeleri, yol deformasyonları gibi durumlara ekiplerimiz ivedilikle müdahale etti. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurudur. Her şartta Tarsus halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.