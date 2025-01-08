Tarsus Belediyesi, kadınların güçlenmesi için başlattığı ev ziyaretlerine devam ediyor. Barbaros Mahallesi’nde gerçekleştirilen ziyaretlerde kadınlar belediyenin sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirilerek, talepleri dinlendi.

Tarsus Belediyesi, kadınlara destek olmaya ve toplumda dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ’Tarsus Belediyesi Her Zaman Yanınızda, Birlikte Güçlüyüz’ projesi kapsamında Barbaros Mahallesi’nde gerçekleştirilen ziyaretlerde, kadınlarla birebir temas kurdu. Kadınların istek ve talepleri özenle dinlenip not alındı. Ayrıca belediyenin sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapılırken, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

"Onların yanında olmaya devam edeceğiz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın projenin 2025 yılında da diğer mahallelerde devam edeceğini ifade etti. Ziyaretlerin önemine değinen Boltaç, "Kadınlarımızın güçlü olduğu bir toplum, daha adil ve eşit bir geleceğin temelidir. Onların yanında olmaya ve seslerini duyurmaya devam edeceğiz" dedi.