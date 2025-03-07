Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 milyar 299 milyon 386 bin 344 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin sosyal medya hesabıdan açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı, “Üretime verdiğimiz destek, toprağa bereket oluyor. 3 milyar 299 milyon 386 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Destekleme ödemesi kapsamında; Hububat Desteği kapsamında 3 milyar 30 milyon 403 bin 767 TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 228 milyon 675 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 40 milyon 307 bin 577 TL, Hububat desteği; Samsun, Tokat, Karaman, Kars, Şırnak, Bayburt, Gümüşhane, Batman, Erzincan, Erzurum, Van, Siirt, Balıkesir, Çorum, Afyonkarahisar, Tunceli illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceği duyuruldu.

Kaynak: İGF