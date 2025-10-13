Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Çorlu ilçesi Şahpaz Mahallesi’nde üreticilik yapan çiftçileri ziyaret ederek yürütülen tarımsal faaliyetleri yerinde inceledi.

İl Müdürü Aksoy, bin 100 küçükbaş ve 60 büyükbaş hayvana sahip işletmede üretim sürecine ilişkin bilgi aldı. Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, hayvan sağlığı, yem temini ve üretim verimliliği gibi konularda işletme sahipleriyle değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından işletmede yapılan çalışmalar da gözden geçirildi. Üreticilerin sorunları, ihtiyaçları ve talepleri dinlenerek çözüm önerileri üzerinde duruldu. İl Müdürü Aksoy, hayvancılığın Tekirdağ ekonomisindeki önemine vurgu yaparak, kırsalda üretimin desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için her türlü desteğin verilmeye devam edeceğini belirtti.

Aksoy, ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede, "Tekirdağ’da hayvancılık ve tarımsal üretimi daha ileriye taşımak için üreticilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Sahada yürütülen çalışmaları yerinde görmek, sorunları ilk ağızdan dinlemek ve çözüm yolları geliştirmek bizim önceliğimizdir" dedi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle iş birliği içinde verimliliği artırmaya yönelik saha çalışmalarını sürdürürken, kent genelinde tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yeni projelerin uygulanmasına da devam ediyor.