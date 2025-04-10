Fatih Eminönü’nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı’nda haşereler ile mücadele çalışmaları kapsamında Fatih Belediyesi tarafından ilaçlama çalışması yapıldı.

Fatih Belediyesi tarafından Eminönü’nde bulunan tarihi Mısır Çarşısı’nda haşerelerle mücadele için ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarda 7 ekip 14 personel görev aldı. Çarşıdaki dükkan önlerindeki kanal ve ızgaraları ilaçladı.

"7 ekip 14 personelle çalışmamızı yapıyoruz""

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fatih Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şefi Ali Çakmak, "Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak tarihi Mısır Çarşısı’nı fare ve hamam böceğine karşı ilaçlaması yapıyoruz. Tarihi çarşıda gıda ürünleri olduğu için fare ve böcek olabiliyor. Çarşıda eski bir yapı olduğu için belediye başkanımızın talimatıyla Mısır Çarşısı genelinde çalışma yapıyoruz. Fareler için istasyon koyuyoruz, ızgara ve rögarlarda temizleme çalışması yapıyoruz. 7 ekip 14 personel ile çalışmamızı yapıyoruz" dedi.

"Bu konuda çalışmalar aksamadan devam etmektedir"

Mısır Çarşısı Derneği Müdürü Erhan Barlık ise "Halk sağlığını tehdit eden bu tür durumlara karşı çeşitli önlemler alınıyor. Daha önceden de esnafımız hem mesaj hem de anons yoluyla çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Çalışmalar aksamadan devam etmektedir. Burası gıda üzerine faaliyet gösterdiği için insan sağlığını tehdit eden haşereler, fareler ve benzerlerinin engellemesi açısından çalışma yapan ekiplere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.