Amasya’da durdurulan otomobilde 1’i bagajda olmak üzere Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube ekipleri, Amasya girişinde doğu illerinden batı illerine düzensiz göçmen taşındığı bilgisi aldı. Harekete geçen ekiplerce durdurulan Lada Samara marka otomobilde kaçak yollardan Türkiye’ye girdiği tespit edilen 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edilecek. Otomobil ve peşindeki artçı otomobilin sürücüleri S.B ile F.T gözaltına alınarak haklarında göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatıldı.