Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Müslümanların Bütün Birikimi Ramazan Geceleri" programına katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Yakutiye Medresesi’nde Ramazan ayı boyunca sürecek "Müslümanların Bütün Birikimi Ramazan Geceleri" programları kapsamında, Tarihçi-Akademisyen Dr. Halim Gençoğlu’nun "Batı, Osmanlı ve Afrika" konulu program düzenlendi. Afrika’ya Türk-İslam mührünü vuran, Erzurum’un yetiştirdiği müderris ve bilge adam Merhum Ebubekir Efendi’nin anlatıldığı programda, onun Afrika’daki misyonu ve bıraktığı miras ele alındı. Programda, Erzurumlu Ebubekir Efendi’nin torunu, Güney Afrika Eski Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel, internet üzerinden bağlantı yoluyla dede topraklarına bağlanarak Ebubekir Efendi’yi anlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İslam medeniyetinin engin birikimini, Erzurum’un tarihi dokusunda dinlediklerini vurgulayarak, "Ramazan ayının bereketiyle gönüllerimizin birleştiği bu özel gecede, "Müslümanların Bütün Birikimi - Ramazan Geceleri" programımıza katıldık. Kıymetli hocamız Dr. Halim Gençoğlu’nun anlatımıyla; Batı’dan Osmanlı’ya, Afrika’dan günümüze uzanan İslam medeniyetinin engin birikimini, Erzurum’un tarihi dokusunda dinledik, paylaştık. Müslüman coğrafyasının köklü mirasından aldığımız ilhamla; birlik, kardeşlik ve dayanışmamızı daim kılmaya devam edeceğiz. Katılımları ve değerli bilgileri için Dr. Halim Gençoğlu’na teşekkür ediyorum" dedi.