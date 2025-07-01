Restorasyon sürecinde sona gelinen tarihi Divriği havalimanı yeni tasarımıyla açılışının yapılacağı zamana gün sayıyor.

Sivas’ın tarihi ilçesi Divriği’de yıllardır atıl durumda bekleyen havalimanı, yeniden hayat buluyor. 1936 yılında Türk havacılığının öncülerinden Nuri Demirağ tarafından inşaatına başlanan ve 1942 yılında tamamlanan Divriği Havalimanı, Türkiye’nin ilk yerli uçağı olan NU-D-36 kuyruk numaralı uçakla tarihe geçen ilk inişine ev sahipliği yapmıştı. Kapsamlı bir restorasyon sürecine giren Divriği havalimanı şimdilerde yeniden faaliyete geçeceği güne hazırlanıyor. Haziran ayı itibariyle pist ve teknik altyapısı büyük oranda tamamlandı. Genel havacılık uçuşları, uçuş okulu eğitimleri ve 55-60 koltuk kapasiteli ticari yolcu uçaklarına da hizmet verebilecek şekilde tasarlanan havalimanı ilçeyi ziyaret edecek ziyaretçilerle birlikte bölge ekonomisine de önemli derecede katkı sunacak.

"Bölgesel kalkınma için yeni bir kapı açıyoruz"

Havalimanını bölge ekonomisin de büyük oranda katkı sunacağını ifade eden firma temsilcisi Satılmış Murat Kaya, "Havalimanımız, bölgesel turizmin ve havacılığın gelişimi için önemli bir merkez olacak. Pist boyama işlemleri ve son düzenlemeler de kısa süre içinde tamamlanacak. Hedefimiz, Divriği’yi sivil havacılık haritasında tekrar görünür kılmak. Tarihi mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, havacılık ve turizm alanında ilçemize ve ülkemize değer katmak bizim vizyonumuzdur. Divriği Havalimanı ile sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma için yeni bir kapı açıyoruz. Anadolu’nun UNESCO mirası Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası gibi eşsiz kültürel zenginliklerine ev sahipliği yapan ilçe, havalimanının yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte ulusal ve uluslararası turizm açısından daha erişilebilir hale gelecek. Bu gelişme, bölge ekonomisine ve tanıtımına önemli katkılar sunacak" şeklinde konuştu.