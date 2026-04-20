Sivas kent merkezine 53 kilometre uzaklıktaki Yıldız Beldesi'nde yer alan Değirmenaltı Şelalesi, her mevsim farklı manzaralar sunuyor. Yaz aylarında yüzlerce misafiri ağırlayan şelale, ilkbahar ile birlikte coştu. Kış boyunca yağan karın erimesi ve bahar yağmurlarının artmasıyla birlikte coşan şelale, eşsiz görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 27 metre yükseklikteki sarp kayalardan dökülen Değirmenaltı Şelalesi, dron ile görüntülendi.