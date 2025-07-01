Türkiye genelinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen 7 ilden biri olan Samsun’da "Depozitosu Yönetim Sistemi" uygulaması başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesi tanıtıldı. İlk olarak konuşan Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, "Türkiye’de zor bir süreci hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dünyada 18 Avrupa Birliği ülkede toplamda da 70 ülkede uygulanan bir sistemi, bu kadar hızlı ve kısa süre içerisinde bu kadar geniş coğrafyada ilk defa uygulayacağız. Sistemimiz yerli ve milli teknoloji ile geliştirilmiş düzeydedir. İnanıyorum ki biz projeyi Samsun’da etkili bir biçimde hayata geçireceğiz. İlk 2 makine ile başlayacağız. Daha sonra sayımız hızlı bir şekilde artacak. 2025 yılı sonunda bütün Türkiye’de 2026 yılı içerisinde de tam depozitolu sisteme geçecek şekilde hayata geçireceğimiz bir proje olacak. DOA logosu olan o ürünler yılda 25 milyar adet üretiliyor. Bunlar çöp olarak kayboluyor ya da doğaya karışıyor. Türkiye sanayicilerimiz üretimde bulunurken yurt dışında cam veya pet ithal etmek zorunda kalıyor. Her şeyden önce bu sistem ithalatı azaltacak" dedi.

"Vatandaşlarımızın geri dönüşüm sistemine katılır hale gelmesine katkı sağlıyor"

Programda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsunumuzun, Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilecek olan Depozito Yönetim Sistemi’nin ilk uygulanacak iller arasında yer alıyor olmasına da büyük bir heyecan duyuyoruz. Çevre kirliliğinin önlemesinin yanı sıra belediyelerimizin atık toplama ve depolamam maliyetlerinin azalmasına, düzenli depo sahalarının ömrünün uzamasına, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, enerji tasarrufuna, vatandaşlarımızın geri dönüşüm sistemine katılır hale gelmesine, çevre bilincinin artmasına katkı sunması hedeflenen depozito yönetim sisteminin başarıyla uygulanması için vereceğimiz her destek, çocuklarımızın geleceğine yapacağımız en önemli yatırımdır. Hem çevre kirliliğin önüne geçecek hem de ekonomik olarak kayba geçen tek kullanım ambalaj yönetim sistemini yenileyerek ülkemize de ekonomik olarak katkı sağlayacak bu sistem kapsamında yürütülecek çalışmalara da tüm paydaşlarımızın katkı sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Depozito sistemine ülke olarak ihtiyacımız olduğu kaçınılmaz"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bugün burada olma sebebimiz ise çok özel. Hepimiz gururlu ve mutluyuz. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Samsun şehrimiz, Depozito Yönetim Sistemi’nin pilot illerinden biri olarak seçildi. Tüm Samsun olarak Türkiye tarihinin en büyük ve kapsamlı çevre projesini sahipleneceğimizden ve başarıya ulaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu başarı, şehrin tüm dinamiklerinin iş birliği içinde çalışmasıyla mümkündür. Bugün burada gerçekleştirilen bu toplantı da sürecin ve istişare kültürünün en önemli göstergelerinden biridir. Hepimizin isteği; israfın önlenmesi, kaynaklarımızın daha verimli kullanılması. Bu noktada atık büyük önem kazanıyor. Tüm dünyada atıklar artık stratejik hammadde olarak değerlendirilmeye başlandı. Atık oluşumunu engelleyecek veya minimize edecek politikalar kapsamında atığın kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılması çok önemli. Bu noktada; depozito sistemine ülke olarak ihtiyacımız olduğu kaçınılmaz" şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Melih Perçin ise "Bugün tanıtımı yapılan depozito iade makinesi gibi yenilikçi uygulamalarla şehrimizi daha temiz, daha yaşanılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Protokol üyelerinin DOA makinesine atık atmasıyla program son buldu.

Çalışma sistemi ve Samsun’da kurulan yerler

DOA makinesi çalışma sistemi şu şekilde:

DOA uygulaması ilk olarak telefon veya tablete indiriliyor. DOA uygulamasında ’Depozito İade İşlemi’ butonuna basılıyor. Makine ekranında görünen karekodu DOA uygulamasında yer alan ’Depozito İade İşlemi’ butonuna tıklayarak telefona okutuluyor. Akabinde ambalaj makineye atılıyor ve iade bedeli kişinin DOA dijital cüzdanına yükleniyor. Şu an sadece Samsun Büyükşehir Belediye binasında ve Samsun Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasında bulunan makine ilerleyen günlerde yaygınlaşması bekleniyor.