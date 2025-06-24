Denizli’de tarihi Kaleiçi Çarşısındaki 3 katlı zücaciyede başlayan yangında, oluşan yüksek ısı nedeniyle binanın duvarlarında çatlarlar oluştu. Çökme ve çevreye sıçrama ihtimaline karşı çevre işyerlerinin tahliye edildiği yangın bölgesine tedbir amaçlı helikopter sevk edildi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi 475 Sokakta faaliyet gösteren bir zücaciyede, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kentin en işlek alışveriş merkezlerinden birisi olan Kaleiçi Çarşısında çıkan yangın, tarihi mekandaki yolların dar olması ve gün içi yoğunluğu nedeniyle büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede 3 katlı binanın tamamını saran alevlerin neden olduğu duman, kentin pek çok noktasından gözüktü.

Yangının başladığı ilk anlarda, alevlere çevre esnafın da yardımıyla müdahale eden işletme sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarşının konumu ve yolların darlığı nedeniyle yangın bölgesine güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangının diğer işyerlerine sıçramaması için zamana karşı büyük bir mücadele verdi. Yangında oluşan yüksek ısı nedeniyle binanın duvarlarında bazı çatlaklar oluştu. 3 katlı binanın etrafı güvenlik kordonuna alınırken, çökme ve yangının sıçrama ihtimaline çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

Tedbir amaçlı olarak bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri, bölgeyi havadan kontrol etikten sonra su atmadan ayrıldı. Esnaflar da yangının kendi işyerlerine sıçramaması için ellerindeki hortumlarla alevlere su sıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmalarının devam ettiği bildirildi.