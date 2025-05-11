Gaziantep’e özgü yöresel lezzetler sunan Namık Baydar Sofrası, 14 Mayıs’ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep’e gelen taraftarlara özel 100 çeşit yemek hazırlığına başladı.

Gaziantep’in zengin mutfak kültürünü yaşatmayı amaçlayan ve "gastronominin başkenti" unvanını pekiştirmek isteyen yöresel yemekler sunan Namık Baydar Sofrası, 350 kişilik kapasitesiyle Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesinde yerli-yabancı tüm taraftarlara kapılarını açıyor. Namık Baydar, şehir dışından gelen vatandaşlar için 70’i kazan yemeği, 15’i zeytinyağlı, 15-20’si tatlı olmak üzere yaklaşık 100 çeşit menü hazırladıklarını belirtti. Menüde şiveydiz, yuvalama, yoğurtlu patates, kuru dolma, sarma ve içli köfte gibi giderek unutulan Gaziantep klasiklerinin yanı sıra, Karadeniz damak tadına hitap eden fırın sütlaç gibi lezzetler de bulunuyor. Maç gününe özel hazırlıkların tamamlandığını aktaran Namık Baydar, tüm vatandaşları beklediklerini söyledi.

"Kente özgü 70 özel kazan yemeği sunuyoruz"

Maça gelecek taraftarlar için Gaziantep’in yöresel lezzetlerinin yapımına başladıklarını söyleyen işletme sahibi Namık Baydar, "Gaziantep’te faaliyet gösteren restoranımızda kente özgü 70 özel kazan yemeği sunuyoruz. Ayrıca 15’e yakın zeytinyağlı yemeğimiz ve 15-20 çeşit tatlımız mevcut. Toplamda yaklaşık 100 çeşit menümüzle Gaziantep mutfağının unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini yaşatıyor, hem yerli hem yabancı misafirlerimize eşsiz bir gastronomi deneyimi sunuyoruz. Gaziantep’te kebap ve lahmacun elbette her yerde bulunabilir ancak biz yuvalama, dolma, sarma, içli köfte gibi geleneksel ve artık pek yapılmayan yöresel yemekleri özenle hazırlıyoruz. Şehrimize gelen herkesin Gaziantep’in tüm geleneksel lezzetlerini bir arada tadabileceği ender restoranlardan biriyiz" dedi.

"Biz de yöresel yemeklerin merkezindeyiz"

Restoranda yöresel Gaziantep lezzetleri sunduklarını ifade eden Baydar, "Özellikle maç günlerinde gelen tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarımızı yaptık. Restoranımız 350 kişilik kapasiteye sahip. Gaziantep mutfağının ruhuna uygun, zeytinyağlılardan tatlılara kadar onlarca özel lezzetle misafirlerimize hizmet veriyoruz. Karadeniz bölgesinden gelen misafirlerimiz için de damaklarına hitap edecek seçeneklerimiz mevcut. Örneğin fırın sütlaç tatlımız, Karadeniz’e özgü lezzetleri aratmıyor. Gaziantep, gastronominin başkentidir; biz de yöresel yemeklerin merkezindeyiz. Tüm Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarını restoranımıza bekliyoruz. Onlara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Ürünlerimizi en üst hijyen standartlarında hazırlıyoruz"

Restoranla ilgili bilgi veren Baydar, "Restoranımızda toplam 35 kişilik bir ekip çalışıyor. Bunların yaklaşık 20’si mutfak ekibimizden oluşuyor. Ürünlerimizi en üst hijyen standartlarında hazırlıyoruz. Mutfakta ozon ve nano teknolojiyle yıkama yapan sistemler kullanıyoruz. Bu sistemler, klordan bin 725 kat daha etkili temizlik sağlıyor. Bizim için kalite, başarıyı getirir. Bu anlayışla, misafirlerimize hem lezzetli hem de hijyenik bir şekilde yemekler sunuyoruz. Tüm dostlarımızı ve misafirlerimizi Gaziantep’in bu özel lezzet yolculuğuna davet ediyoruz" diye konuştu.