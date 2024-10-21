Kocaeli’de tanker sürücüsünün fark etmeden sıkıştırması sonucu bariyere çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün 16 yaşında olduğu öğrenildi.

Kaza, D-130 kara yolu Gölcük istikameti Sanayi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 54 AFE 288 plakalı çimento yüklü tanker ile seyir halinde olan sürücü G.Ö., yolun kenarında ilerleyen elektrikli bisikleti fark etmedi. Tankerin sıkıştırdığı iddia edilen elektrikli bisiklet, demir bariyerlere çarptı. Elektrikli bisikletin paramparça olduğu kazada sürücü Eyüp Şahin ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şahin’in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Eyüp Şahin’in 16 yaşında olduğu öğrenildi.

Tanker sürücüsü G.Ö.’nün ise polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.