Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tamire götürmek istediği traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sürücünün oğlu gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Keramet Ilıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yaman (61) kullandığı traktörün tekerleğini yaptırmak için yola çıktı. Bir süre ilerleyen Yaman’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmiesi sonucu araç yol kenarındaki zeytinliklerin arasına devrildi. Traktörün altında kalan Yaman için çevredekiler 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekiplerin traktörün altından çıkardığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi duyan oğlu ise olay yerine geldiğinde gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.