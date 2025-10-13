Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ziraat Odası Başkanı Murat Ay ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Düzce’de tarım alanlarının düzenlenmesi ve bir araya toplanması konularında yaşanan süreçlerin değerlendirildiği toplantıda Başkan Özlü, Düzce tarım arazilerinin korunması açısından bölgedeki en güçlü şehir olduğunu dile getirdi.

Başkan Faruk Özlü, şehrin çok yönlü ve eş zamanlı olarak her konuda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için kurumlar arası iş birliği çalışmalarını bizzat desteklemeye devam ediyor. Tarımsal kalkınmanın katma değerli ürün üretilmesi ile sağlanabileceğini her fırsatta dile getiren Başkan Özlü, Düzce Ziraat Odası Başkanı Murat Ay ve beraberindeki ilçe oda başkanları ile makamında buluştu.

Düzce’de tarım arazilerinin bir araya getirilmesi, sürdürülebilir tarım teknikleri ile üretimde teknoloji kullanımı konularının istişare edildiği toplantıda oda başkanlarını dinleyen Özlü, Düzce’de tarım arazilerinin korunması konusunda titiz bir çalışmanın yürütüldüğünün altını çizerek "çevre düzeni planı ve imar düzenlemelerinde tarım arazilerini korunmasına özellikle dikkat ediyoruz. Düzce’nin verimli topraklarında yetiştirilen ürünlerin sözleşmeli tarımla tüketiciye ulaştırılması için gereken ne ise Ziraat Odası başkanları ile ortak çalışma yürütmeye hazırız. Değerli başkan Murat Ay nezdinde bu konuda sorumluluk alan ve çalışan ilçe oda başkanlarına ve üretici hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Onları destekliyorum. Kurumlar arası iş birliği içinde vatandaşlarımızın menfaati için ne gerekiyorsa en kısa zamanda yapacağız" dedi.