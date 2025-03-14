Talas Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda tıp şehitleri ve vefat etmiş sağlık çalışanları adına mevlit okutup, mevlit şekeri ikram etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç’ı ziyaret ederek günlerini kutladı.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri ilk olarak, tıp şehitleri ve vefat etmiş doktor, hemşire ve diğer tüm sağlık çalışanları adına Dedeoğlu Camii’nde okutulan mevlit ile başladı. Mevlit ve duaların ardından namaz çıkışı vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi. Tıp Bayramı kapsamındaki etkinliklerin diğer ayağında ise Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü ziyareti vardı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Nezihat Aktürk ile birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, Dr. İsmail Kılıç ve sağlık çalışanlarıyla görüştü.

"Sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır"

Burada konuşan Başkan Yalçın, sağlık çalışanlarının gece gündüz insanların yararı için mesai yaptıklarını belirterek, "Bütün meslekler kutsaldır ancak sağlık çalışanı olmanın önemi ayrıdır. Her şartta fedakarca görev yapan, gece gündüz insanlığın hizmetinde olan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Ayrıca hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenabı Allah hepimizi hayırla Ramazan Bayramı’na ulaştırsın. Şimdiden Ramazan Bayramı’nızı da tebrik ediyorum" dedi.

"Mustafa başkan her zaman yanımızda"

İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç da, ziyaretten dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mustafa Başkanımız bizleri yalnız bırakmadı. Bu sene cuma gününe denk gelmesiyle daha da anlam kazandı. Başkanımız mevlidi şerif okuttular. Allah razı olsun. Bugün benim için de oldukça anlamlı. Başkanımız her zaman yanımızda. Varlığından güç alıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Yalçın, İsmail Kılıç ve sağlık çalışanlarına saksıda minik çiçek hediye etti.