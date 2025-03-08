Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak ters dönen otomobili vatandaşlar imece usulü düzeltti.

Kaza, Adana- Kozan Karayolu sanayi sitesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Kılıç yönetiminde 63 AR 224 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refuje çarparak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Çevredeki sürücülerin yardımı ile takla atan otomobil düzeltilerek yol açıldı.

Kaza ile ilgili polisin incelemesi sürüyor.