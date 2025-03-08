Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde anaokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sokaktaki kadınlara çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

Köyceğiz’de anaokulu öğrencileri ellerine aldıkları çiçekler ile kadınların gününü kutlayıp farkındalık oluşturdu. Miniklerin sürprizi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Kadınlar Günü’nü kutlamak için düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ellerindeki çiçekleri kadınlara sunarak anlamlı bir jest yaptı. Çocukların içten davranışları, günün anlam ve önemini vurgulayan duygu dolu anlara sahne oldu. Köyceğiz’de gerçekleştirilen etkinlikte miniklerin gösterdiği duyarlılık takdir topladı.