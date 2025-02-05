Ankara’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Mercedes marka otomobil, takla atmasının ardından yanmaya başladı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybettiği Mercedes marka otomobil, takla attıktan sonra metrelerce savruldu. Devrilen otomobil kısa bir süre sonra yanmaya başladı. Alev topuna dönen otomobilin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.