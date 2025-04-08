Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 12 yaşına giren Nilay Köroğlu isimli küçük kızı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Bülbülzade Mahallesi’nde ikamet eden minik Nilay Köroğlu, doğum gününde kapısını çalan kişinin Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olduğunu görünce mutluluğunu gizleyemedi. Minik Nilay ve ailesi, bu sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yanında getirdiği doğum günü pastası ve çeşitli hediyelerle küçük Nilay’a unutulmaz bir gün yaşattı.

"Çocukların gülümsemesi en güzel hediye"

Samimi ve neşeli anların yaşandığı ziyarette Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutlu olması bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Nilay’ın bugün yüzünde oluşturduğumuz tebessüm, bizim için en değerli hediye oldu. Çocuklarımız için çalışmaya, onların hayatına dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

Nilay’ın ailesi de bu özel ziyaret nedeniyle Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, böyle anlamlı bir günde yanlarında olmasının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti. Ziyaret sırasında aileyle de sohbet eden Başkan Tahmazoğlu, çocuklara yönelik sosyal projelere ve aile bağlarının güçlendirilmesine önem verdiklerini vurguladı.

Nilay ise doğum gününde böyle bir sürpriz beklemediğini belirterek, Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.