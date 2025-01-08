Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin en önemli gençlik merkezlerinden olan Selçuklu Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, eğitim gören kursiyerlerle sohbet etti.

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı 218 Sosyal Tesis ve Gençlik Merkezi’nde 7’den 77’ye her yaştan vatandaşa hizmet verilmeye devam ediliyor. Şahinbey Belediyesi’nin en önemli gençlik merkezlerinden birisi olan ve birçok mahalleye hizmet veren Selçuklu Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitim gören kursiyerlerle bir araya gelerek verilen eğitimlerle ilgili bilgi aldı.

‘‘Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz’’

Vatandaşların Şahinbey Belediyesi bünyesinde sosyal, kültürel, spor ve eğitim alanlarında hizmet veren tesislerden faydalandığını kaydeden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Biz belediyeciliğe sadece yol, kaldırım, park, asfalt ve temizlik olarak bakmıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile kültürden sanata, eğitimden spora birçok konuda projeleri hayata geçiriyoruz. Değişik bölgelerde hizmete sunduğumuz gençlik merkezi ve sosyal tesislerle vatandaşlarımızı sosyal yaşamın içine çekiyoruz. Gençlik merkezi ve sosyal tesislerimizdeki bilgisayar, okuma-yazma, anasınıfı, el sanatları, makine nakışı, kuaförlük, gitar, satranç kurslarına ek olarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına özel kurslara gidemeyen dar gelirli öğrencilerimize eğitim kursu imkânı sunuyoruz. Her alanda vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.