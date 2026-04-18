Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşanan olay, görenleri hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi.

İlçede yaşayan İzmirli Ateş Rıza Tunç, bir kahvehane önünde taburede oturduğu sırada uyuyakaldı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Tunç, oturduğu tabureden yere düştü. O anlar, çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Tunç'un tabureden düştüğünü görenler, durumu fark eder etmez koşarak yardıma geldi. İlk anda sağlık sorunu nedeniyle düştüğünü düşünen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Ancak Tunç'un sadece uyuyakaldığının anlaşılması üzerine hem kendisi hem de çevrede bulunanlar derin bir nefes alırken, yaşananlar tebessümle karşılandı.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay, izleyenlere 'bazen en basit anlar bile yüz güldürür' dedirtti.