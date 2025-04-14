Eskişehir’in simgelerinden olan Porsuk Çayı’nda temizlik için suyun azaltılmasıyla duba ve lastik gibi ilginç malzemeler ortaya çıktı. Çay yatağındaki yüzlerce ölü balık göze çarptı.

Belediye ekiplerince temizlik yapılması amacıyla Porsuk Çayı’nın suyu azaltıldı. Aradan geçen birkaç günün ardından sular tamamen çekilirken, kent merkezinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Dibinde yoğun bir çamur tabaka olduğu görülen Porsuk Çayı’na duyarsız vatandaşlar tarafından atılan şişe, teneke ve gıda ambalajı gibi atık maddeler göze çarptı. Atıkların yanı sıra, duba ve lastik gibi ilginç malzemelerin de Porsuk Çayı’na atıldığı görüldü. Çay yatağında bulunan yüzlerce ölü balık dikkat çekti. Turistlerin sıklıkla fotoğraf çektirdiği Köprübaşı Mevkii ve Adalar Bulvarı’ndaki çok sayıda vatandaş, ortaya çıkan manzaraya hayretle baktı.

Porsuk Çayı’nda temizlik çalışmaları sürüyor.