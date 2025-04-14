Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde, servis araçlarının yönetmeliklere uygunluğu titizlikle incelendi.

Zabıta ekipleri, denetimlerde başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere, S plaka taşıt belgesi, güzergâh izin belgesi, cam filmi kullanımı, araç çalışma karneleri ve araçlarda "Okul Taşıtı" yazısının bulunup bulunmadığını kontrol etti. Aynı zamanda servislerde öğrenci taşıma yönetmeliğine uygun uyarı yazılarının yer alıp, almadığı da denetlenen hususlar arasında yer aldı. Denetimlerde, kurallara uymayan servis sürücüleri eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarıldı.

Denetimler sırasında emniyet kemeri takmadığı belirlenen öğrencilere, zabıta ekipleri tarafından uyarılarda bulunuldu. Emniyet kemerinin taşıdığı hayati öneme dikkat çeken ekipler, öğrencilere kemer takmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.