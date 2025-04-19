Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen temizlik çalışmaları çerçevesinde suyu kesilen Porsuk Çayı’nın yatağında gözlük bulan 2 genç büyük mutluluk yaşadı.

Temizlik yapılması amacıyla Porsuk Çayı’nın suları çekildi. Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ederken, bazı şahıslar çamur ve balçığın içine girip değerli eşyalar aramaya başladı. Kötü koku ve çamura rağmen çayın içerisine giren 2 genç de maddi değeri olan materyaller bulmaya çalıştı. Çöp olarak nitelendirdikleri 1 kredi kartı, bıçak ve saat gibi çeşitli eşyalar ele geçiren gençlerin sağlam bir gözlük bulunca büyük mutluluk yaşadıkları görüldü.