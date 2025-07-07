Yaz mevsiminde serinlemek için tüketilen çoğu içecek, günlük şeker ihtiyacının daha çok fazlasını içeriyor. Yüksek miktarda şeker tüketiminin sağlığa zarar verdiğine dikkat çeken Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Mısra Aydın, "Yaz aylarında daha enerjik, daha sağlıklı ve fit bir beden için sadece ne yediğinizi değil, ne içtiğinizi de mutlaka kontrol edin. Susuzluğunuzu giderirken içtiğiniz içeceklerdeki şeker sağlığınızı riske atabilir" uyarısında bulundu.

Yazın sıcaklığın da etkisiyle çoğu kişi serinlemek için soğuk içeceklere yöneliyor. Meyveli, sütlü ve kahveli derken çeşit çeşit içecekler tüketicileri cezbediyor. Ancak bu içeceklerin görüldüğü kadar masum olmadığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Mısra Aydın, "Yaz mevsimi geldiğinde sıcağın etkisiyle birçok kişi soğuk içeceklere yönelir. Bu içecekler, serin olmaları açısından cazip görünseler de, bu içeceklerin büyük bir bölümü yüksek şeker içeriğiyle sağlık açısından ciddi riskler taşır" dedi. Uzm. Dyt. Mısra Aydın, piyasada yaygın olarak bulunan içeceklerin büyül bir bölümünün Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği günlük serbest şeker tüketim miktarını tek seferde karşıladığını söyledi. Uzm. Dyt. Mısra Aydın, "Örnek verecek olursak; 330 ml gazlı içecekte 35-40, 500 ml aromalı buzlu çayda 45-50, yaklaşık 45, meyve aromalı enerji içeceklerinde 30-40 gram şeker bulunur. Hazır meyve suları (şeker ilavesiz olmayanlar) 25-30 gram şeker içeriyor. Bu da sadece bir içecekle günlük şeker ihtiyacının karşılanması, hatta fazlasını almak anlamına gelir" diye konuştu.

‘Doğal’ içecekler sanıldığı gibi sağlıklı değil

Günlük şeker ihtiyacından fazla şeker tüketiminin, vücudun ihtiyaç duymadığı "boş kalori" kategorisine girdiğini dile getiren Uzm. Dyt. Mısra Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Boş kaloriler; vitamin, mineral, lif gibi vücut için faydalı hiçbir besin öğesi içermeyen, ama yüksek enerji veren kalori kaynaklarıdır. Şekerli içecekler de bunun en yaygın örneğidir. Bu içecekler tokluk hissi oluşturmadığı için, tüketildikten kısa bir süre sonra tekrar açlık hissedilir. Vücut daha fazla kalori ister, dolayısıyla gün içinde abur cubur tüketimi artar. Zamanla bu durum, kilo alımına, insülin direnci gelişimine, karaciğer yağlanmasına, tip 2 diyabet riskine, kalp damar hastalıklarına neden olabilir" sözlerini kaydetti. Ayrıca doğal sanılan içeceklerin göründüğü kadar masum olmadığını dile getiren Uzm. Dyt. Mısra Aydın, "Birçok kişi, hazır meyve sularını veya smoothieleri sağlıklı sanarak bolca tüketiyor. Oysa bu ürünlerin büyük bir kısmı, yüksek fruktoz içeren konsantrelerden üretilir ve içine ekstra şeker eklenir. Örneğin; 1 bardak (250 ml) portakal suyu, yaklaşık 5-6 adet portakalın şekerini içerir. Liften arındırıldığı için kana hızlı karışır, bu da kan şekerinde ani yükselmelere neden olur."

İbareye aldanmayın, etiket kontrolü yapın

Yazın serinlemek için alternatif ve sağlıklı içeceklere örnek veren Uzm. Dyt. Mısra Aydın, "Meyve dilimli su, soğuk bitki çayları, soğuk filtre kahve veya cold brew, maden suyu ve taze meyve dilimleri karışımı ya da ayran tüketilebilir" dedi. Öte yandan, satın alınan içeceklerin etiketlerine mutlaka bakılması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Mısra Aydın, "İçecek tercihlerinde dikkat edilmesi gereken ilk şey, etiket okumaktır. Şekersiz ya da light ibaresine aldanmadan içindekiler kısmını mutlaka incelemek gerekir. Glikoz-fruktoz şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi içerikler varsa uzak durulmalıdır. İkincisi porsiyon kontrolüdür. 330 ml’lik bir içecek, bir porsiyon gibi görünse de çoğu zaman 2-3 porsiyonluk şeker içerebilir. Yaz aylarında daha enerjik, daha sağlıklı ve fit bir beden için sadece ne yenildiği değil, ne içildiği de mutlaka kontrol edilmelidir" ifadelerini kullandı.