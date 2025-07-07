Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Hürriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden Kitap Kafe’deki çalışmaları yerinde inceledi.

Beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle çalışmaların son durumunu kontrol eden Başkan Subaşı, yetkililerden bilgi aldı. Projenin tamamlanmasıyla Bilecik’teki 3’üncü Kitap Kafe’yi hizmete açacaklarını kaydeden Başkan Subaşı, ‘’Hürriyet Mahallesinde hayata geçireceğimiz 3’üncü ’Kitap Kafe’ projemizin devam eden çalışmalarını ilgili başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle yerinde inceleyerek bilgi aldık. Kitap Kafe’yi hizmete koyduğumuzda buradaki başta öğrenci arkadaşlarımız olmak üzere tüm mahalle sakinleri güzel ve keyifli zaman geçirebilecekleri bir mekana sahip olacaklar’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşı ve beraberindekiler daha sonra mahalle sakinleri ve çocuklarla bir araya gelerek, talep ve görüşleri dinledi.