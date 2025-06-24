Kartepe’de düzenlenen "Suyun insan sağlığı için önemi ve neden su içmeliyiz?" konulu seminerde önemli konulara değinildi. Seminerde konuşan Dr. Dyt. Simay Kundakçı "Susamayı beklemeden su içmek gerekir. Çünkü susuzluk, vücut için bir alarm durumudur" dedi.

Kartepe Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesini desteklemek amacıyla "Suyun insan sağlığı için önemi ve neden su içmeliyiz?" konulu eğitim semineri düzenledi. Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilen seminerde, su tüketiminin insan sağlığı üzerindeki etkileri bilimsel verilerle katılımcılara aktarıldı.

Dinleyicilere suyun vücut sistemleri üzerindeki işlevlerini anlatan Doç. Dr. Ömür Alyakut özellikle böbrek sağlığı, dolaşım sistemi ve metabolizma açısından suyun önemine değinerek, "Günlük yeterli su tüketimi birçok kronik hastalığın önlenmesinde kritik rol oynamaktadır" dedi.

"Susamayı beklemeden su için"

Beslenme düzeninde suyun yeri ve yeterli sıvı alımının kilo kontrolü üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren Dr. Dyt. Simay Kundakçı "Susamayı beklemeden su içmek gerekir. Çünkü susuzluk, vücut için bir alarm durumudur," diyerek katılımcılara pratik öneriler sundu. Arş. Gör. Beray Alyakut ise çocuklarda ve yaşlılarda su tüketiminin özel önemine vurgu yaptı. Ayrıca su içmenin psikolojik etkilerine değinerek, yeterli su alımının zihinsel performans ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini aktardı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde konuşmacılar, katılımcıların sorularını cevapladı ve su tüketimi alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik önerilerde bulundu. Kartepe Belediyesi yetkilileri, bu tür sağlık temalı etkinliklerin devam edeceğini belirterek, vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yoğun ilgi gören seminere Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz, SGK Kartepe ilçe Müdürü Abdullah Narman’da katıldı.