Suriye’de Beşar Esad rejimini deviren silahlı muhalif gruplar, Ürdün sınırındaki Dera ilinde askeri birliğini artırıyor. Başkent Şam’dan Dera’ya doğru yola çıkan muhaliflerin konvoyu görüntülendi.

Suriye’de Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından başkent Şam başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağlayan muhalifler, güneydeki sınır hatlarını güçlendirmeye başladı. Muhalifler, Ürdün sınırındaki Dera’da varlığını arttırmak üzere harekete geçti. Başkent Şam’dan çok sayıda askeri araç konvoy halinde Dera’ya doğru yola çıktı. Muhalif bir asker, "Burada halk zulüm gördü. Biz de bu yola çıktık. Rusya ve İran’ı devirdik. Burada halk artık özgür. Savaş bitti. En geç 1 ay sonra Suriye eski günlerine tekrar kavuşacak" ifadelerini kullandı.