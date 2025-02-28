İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Maltepe Belediyesi işbirliğiyle Süreyya Paşa (İlmen), eşi Adalet İlmen ve torunlarının yattığı türbede yenileme çalışmaları başlatıldı.

İBB Miras ekibinden Birgül Şimşek, çalışmaların büyük bir titizlikle ve kent mirasına uygun şekilde yürütüleceğini ifade ederken Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Köymen, geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar ile İBB Miras ekiplerinin yürüttüğü ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köymen, "Tarihi ve kültürel değerleri korumaya devam edeceğiz. Seçim beyannamemizi açıklarken de belirttiğimiz gibi kentin hafızası olan doğal ve kültürel varlıkların korunması ve geleceğe aktarılmasını sağlayacağız. Bu anlamda İBB Miras ekipleriyle uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Süreyya Paşa kimdir?

10 Nisan 1874 tarihinde Podgorica’da doğan Süreyya İlmen asker, siyasetçi ve aynı zamanda iş insanıdır. Serasker (Genel Kurmay Başkanı) Mehmed Rıza Paşa’nın oğludur. Harp Akademisi’ni bitirdikten sonra kurmay subay olarak uzun süre Genelkurmay’da çalıştı. Genç yaşta general oldu. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra askerlik konusunda yayınlar yaptı. Orduda havacılığa yer verilmesinde emeği geçti. Tümen komutanı iken askerlikten ayrılarak İstanbul’da bir dokuma fabrikası (Adalet Mensucat Fabrikası), sinema ve opera binası (Süreyya Operası) kurarak işletmeciliğini yaptı. Çeşitli sportif ve hayır içeren projelere imza attı. Bunların arasında Maltepe’de yaptırdığı Süreyya Plajı ve Bakireler Anıtı de yer almaktadır. 1927’de İstanbul’dan milletvekili seçildi. 1930 yılında aktif siyasi yaşamını noktaladı. İstanbul Maltepe’de SSK Süreyyapaşa Hastanesi’ni kurdu. 6 Şubat 1955 tarihinde öldü.