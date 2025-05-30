Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki şahıs arasında kavga çıktı. Çocukların korku dolu anlar yaşamasına rağmen taraflar kavgayı sürdürürken, o anlar kameraya yansıdı.

Marmaray’da iki şahsın tren içinde başlayan şahsın tartışması yerini kavgaya bıraktı. Şahıslardan biri diğerine yumruk atarak saldırdı. Kavga, başka birinin de dahil olmasıyla büyürken yumruklu saldırıya uğrayan şahsın çocukları korku ve panikle ağladı. Şahıslar çocukların ağlamasına rağmen tren dışına çıkarak kavga etmeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.