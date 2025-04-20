Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbarat alınarak incelenen otomobilde tabanca ve balta ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yerköy ilçesinde yapılan yol kontrolünde araçta ve araç içerisinde bulunan S.E, M.İ. , H.K. , E.K. ve A.A. isimli şüphelilerin iki ayrı adresinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek, 1 balta ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.