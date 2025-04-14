Niğde-Pozantı Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisindeki şüpheli araçta arama yapan jandarma ekipleri; ruhsatsız silah, uyuşturucu hap ve sahte avukat kimliği ele geçirdi.

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ulukışla İlçesi Çifteköy Köyü mevkiinde Niğde -Pozantı Otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde 1 şüpheli şahsın arabasında arama yaptı. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada ekiplerin yaptığı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 113 adet uyuşturucu hap, 1 adet sahte avukat kimliği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA