Türkiye’nin yetiştirdiği ünlü sedefkârlardan, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Zafer Karazeybek son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Orhangazi ilçesi doğumlu olan ve Osman Gazi Türbesi’ndeki sanduka çerçevesinin sedeflerinin yanı sıra yıllardır Bursa’da birçok tarihi eserin restorasyon çalışmalarını da gerçekleştiren Sedefkâr Zafer Karazeybek, Ulucami’de sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Karazeybek’in cenazesi, Orhangazi’ye bağlı Çakırlı Mahallesi’nde defnedildi.