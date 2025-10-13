Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Süphan Dağı beyaza büründü.

Adilcevaz ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, beraberinde görsel güzellikler de getirdi. Süphan Dağı’nın karla kaplanması, bölgedeki turizm potansiyelini olumlu etkiliyor. Kar ve sisle birleşen dağ silueti, özellikle fotoğraf meraklıları ve doğaseverler için eşsiz bir manzara oluşturuyor. Bölge halkı, kar yağışının hem doğanın güzelliğini artırdığını hem de bölge ekonomisine dolaylı yoldan katkı sağlayabileceğini belirtti.

İlçe sakinlerinden Cesim Karamercan, beyaza bürünen Süphan Dağı’nın güzel bir manzara sunduğunu belirterek, "Gece saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Bizim için yağış olsun. Çünkü biz yağışa hasretiz. Süphan Dağı’na yağan kar muhteşem bir manzara ortaya çıkardı. Kar ve yağmur yağışı tarım için de büyük önem taşıyor. Bu yıl yağan kar, özellikle çiftçilerimiz için umut verici oldu" ifadelerini kullandı.