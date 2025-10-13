Başiskele’de sahnelenen "Aynalar" adlı tiyatro oyunu, Filistin’deki soykırım ve insanın iç dünyasındaki kırılmalara dikkat çekerek izleyenlere duygu dolu bir gece yaşattı.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen "Başiskele Kültür-Sanat" etkinlikleri anlamlı bir tiyatro oyunu ile devam etti. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde sahnelenen "Aynalar" adlı yetişkin tiyatrosu, izleyenlere duygu dolu bir akşam yaşattı. "Gemi gelmiyor diye, kuruyan deniz gördün mü?" sloganıyla sahneye taşınan oyun, Filistin’de yaşanan soykırımın, yoksulluğun ve insanın iç dünyasında yaşadığı kırılmaların derin izlerini izleyiciye taşıdı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de hemşehrileriyle birlikte izleyici olarak takip ettiği tiyatro oyunu, verdiği güçlü mesajlarıyla dikkat çekerken sanatseverlerden tam not aldı.

Başiskele Belediyesi Kültür-Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar sanatsal bir akşam geçirirken aynı zamanda barış, umut ve insanlık üzerine düşünme fırsatı da buldu. Ekim ayı boyunca sürecek Başiskele Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında çocuk tiyatrolarından atölyelere, eğitimlerden özel gün kutlamalarına kadar birçok farklı etkinlik sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.