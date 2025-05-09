DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı’nda Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait AH-1W Süper Cobra helikopterleri, top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefleri başarıyla vurdu.ANKARA (İGFA) - Türk Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de 6-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşımına göre, tatbikat kapsamında AH-1W Süper Cobra helikopterleri top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefleri tam isabetle imha etti.

120 gemi ve 85 hava aracının katıldığı tatbikat, Deniz Kuvvetleri’nin harekât kabiliyetini ve müşterek çalışma yeteneklerini sergiliyor.

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Tatbikatın 17 Mayıs’ta sona ereceği öğrenildi.

Kaynak: İGF