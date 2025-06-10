Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Kurban Bayramı sonrasında personeliyle bayramlaştı. Gerçekleşen bayramlaşma programında, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve müdürlükte görevli tüm personel hazır bulundu.

Bayramlaşma töreninde konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Sünnetci, personelin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, bayramların dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştiren özel günler olduğunu vurguladı. Bu bağların yıl boyunca devam etmesi temennisinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen bayramlaşmanın ardından, personelin birbirleriyle bayramlaşmasıyla program sona erdi.