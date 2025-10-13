Sunar Yatırım, 3 gün süren 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde geleneksel mutfağı modern gastronomi anlayışıyla buluşturdu.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde ana sponsorlar arasında bulunan Sunar Yatırım, "Sunar Mutfak" sahnesiyle 3 gün boyunca festivalin en yoğun ilgi gören alanlarından biri oldu. Şirketin, sürdürülebilir üretimden sofraya uzanan değer zincirini farklı etkinliklerle tanıtarak gastronomi kültürüne katkı sunma misyonunu bir kez daha ortaya koydu belirtildi.10 -12 Ekim tarihleri arasında Adana Merkez Park’ta kurulan Sunar Mutfak sahnesinde "Kuşaktan Kuşağa Adana Mutfağı, Sürdürülebilirlik, Tarımın Geleceği, Atıksız Mutfak" ve Topraktan Masaya" temaları altında çeşitli paneller, tadımlar ve söyleşiler düzenlendi. Festival boyunca çiftçiler, akademisyenler ve gastronomi sektöründen tanınmış simalar, Sunar Mutfak sahnesine konuk oldu.

Festivalin son gününde renkli anlar ve özgün tatlar öne çıktı

Festivalin son gününde sahne performansları, izleyicilerin yoğun katılımıyla sergilendi. Günün ilk oturumunda, Adana’nın önde gelen restoran işletmecilerinden Fikret Taşgıran, ünlü şef ve sunucu Özlem Mekik moderatörlüğünde, markasının büyüme yolculuğunu anlattı. Taşgıran, çocuk yaşlarda başlayan mutfak serüveninin, gelenekten beslenen ama yenilikten çekinmeyen bir gastronomi anlayışıyla nasıl başarıya ulaştığını aktardı.

Söyleşinin ardından, Sunar Mutfak sahnesinde keyifli bir bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada katılımcılara hem Fikret Taşgıran hem de Sunar Yatırım hakkında sorular yöneltildi. Adanalı izleyicilerin yoğun katılım gösterdiği yarışmada kazananlara, Sunar’ın un ve yağ ürünlerinden oluşan hediyeler takdim edildi.

Günün ilerleyen saatlerinde şef Rafet İnce, Sunar Mutfak sahnesinde özel bir gösteri gerçekleştirdi. İnce, Sunar Un’un üreticisi olduğu Hüner baklavalık un ile hazırladığı iki özgün tarifi ilk kez izleyicilerle paylaştı. Baklava yufkasına sarılmış Adana kebabı ve baklava yufkasından yapılan bohça içinde Adana ciğeri büyük beğeni toplarken finalde Hüner Un ile hazırlanmış özel Adana baklavası konuklara ikram edildi.

Nume Chocolate’tan acılı çikolata

Sunar Yatırım grup şirketlerinden NÇS Tarım’ın yeni markası "Nume Chocolate" ise festivalde görücüye çıkan lezzetler arasındaydı. Belçika çikolatasını, portakal başta olmak üzere Adana’nın meyveleriyle buluşturan Nume Chocolate’ın acılı bitter çikolatası, acı sever yöre halkından tam not aldı.Sahnenin kapanışında, Rafet İnce ile birlikte şefler Eyüp Kemal Sevinç ve Asuman Kerkez ile Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu da sahneye davet edildi. Festival, Sunar Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu ile Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve NÇS Tarım Genel Müdürü Mehmet Çomu’nun da yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.