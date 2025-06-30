Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü ise açıklanmadı.

Aydın´ın Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi ormanlık alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Dün akşam gece yarısı başlayan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, bugün öğlen saatlerinden itibaren saatte 55-60 km esen şiddetli rüzgar sebebiyle tekrar alevlenen yangının söndürme çalışmaları aralıksız sürdü. Havadan 2 uçak, 5 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile yapılan müdahaleye mahalle halkı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile arama kurtarma ekipleri destek verdi. Sarp alanda devam eden yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.