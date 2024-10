Sultangazi Belediyesi, derse sıcak bir mola vermek için çorba ikramında buluyor. İlçedeki SEDA şubeleri ve merkez kütüphanelerde öğle aralarında öğrencilere çorba ikram ediliyor.

Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar öğrencilerin yanında olan Sultangazi Belediyesi, eğitimin her alanında öğrencilere desteğini sürdürüyor. Öğrencileri lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlayan Sultangazi Eğitime Destek Akademisi SEDA, ders çalışan öğrencilere çorba ikramında bulunuyor. İlçedeki tüm SEDA şubeleri ve merkezi kütüphanelerde öğrencilere çorba ikram ediliyor. Derse sıcak bir ara veren öğrenciler, afiyetle çorbalarını içiyor. Çorba ikramı, öğrencilerden de tam not alıyor.

“Öğrencilerimiz yeter ki çalışsın”

Her fırsatta belediye olarak önceliği eğitime verdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Gençler bizim her şeyimiz. Eğitimin her alanında güçlü çalışmalara imza atıyoruz. Gençlerimizin daha ileriye gidebilmesi, ilçesinde dilediği her şeye ulaşabilmesi için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Eğitimi, sporla kültürle sanatla destekliyoruz ki; ayakları yere basan donanımlı, bilinçli nesiller yetişsin Eğitime verdiğimiz desteğin yanı sıra onların motivasyonlarını artırmak için birçok etkinlik ve uygulama da gerçekleştiriyoruz. Dersleri başındayken bir de yemek dertleri olmasın diye çorba ikramında bulunuyoruz. Onlar yeter ki çalışsın” diye konuştu.