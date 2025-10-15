CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Sarıyer’de düzenlenen mitinge katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde partisi tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Sarıyer Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Özel, "Sarıyer’de son 3 seçimde partimiz kazanıyor. 19 ayda 52 ton safalt dağıttık 6750 metre kanal döşedik. 20 yıllık içme suyu sorununu Fatih Sultan ve Baltalimanı mahallelerinde çözdük. 6 mahallede 40 yıllık altyapı sorunlarını çözdük. İlk sosyal tesis Kireçburnu’nda açtık. 2 yaşam vadisini, Büyükdere Atatürk Fidanlığı’nı, Hacıosman Atatürk Kent Ormanı’nı, Cendere Sanat Müzesi’ni, Sarıyer’e ve şehrimize kazandırdık. Son seçimlerde İstanbul’da 39 ilçede 28 ilçeyi hedefledik 26’sını kazandık. Türkiye’de Ege’de hiç alınmadık bir il bırakmadık. Türkiye coğrafyasının yüzde 65’ni, ekonominin yüzde 80’ini 31 Mart’ta hep birlikte kazandık. Seçim akşamı sandıklar açılırken eskisi gibi mesaj gelmedi. Önceden moralinizi bozmayın görev yerinizi bırakmayın sandıkları terk etmeyin derdik. 31 Mart ruhu şu. Aynı mesaj geldi ama şöyle geldi. Birazdan Türkiye’nin dört bir yanından birbirinden güzel haberler alacaksınız. Sevinip de sandığı bırakmayın. Son ıslak imzalı tutanağı imzalamadan göreviniz başından ayrılmayın. Bu değişimin ruhudur" diye konuştu.