Sultangazi Belediyesi, Yayla Mahallesi’ne inşa ettiği Gençlik, Spor ve Sağlık Merkezi’nin yapımına hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan tesis, özellikleriyle şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

Sultangazi Belediyesi; ilçe sakinlerinin hem keyifli zaman geçirdiği hem de kendilerini geliştirme fırsatı buldukları merkezlere her geçen gün yenisini eklemeye devam ediyor. Yayla Mahallesi Gençlik Spor ve Sağlık Merkezi’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Çok fonksiyonlu merkez

Merkezin içerisinde, ziyaretçilerin dört mevsim doyasıya yüzebileceği kapalı yüzme havuzu bulunacak. Yüzme bilmeyenler yüzme öğrenirken, profesyonel yüzücüler de burada yetişecek. Merkezde yer alacak farklı branşlar ve atölyeler sayesinde vatandaşlar ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecek. Meslek atölyeleri, hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyenlere de farklı dünyaların kapılarını aralayacak.

Merkezde kadınlara özel spor salonu da bulunacak. Kadınlar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde fitnessdan aerobiğe kendilerine ayrılmış alanda rahatça spor yapma imkanı bulacak. İlçe sakinlerine ücretsiz dershane hizmeti veren Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) şubesi de merkezde yer alacak. Vatandaşlara sağlık hizmeti veren Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Servisi de yer alacak. Aynı zamanda kütüphane, çok amaçlı salon, muhtarlık da bulunacak.

"Yayla Mahallemize dev bir kompleks kazandırıyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Göreve geldiğimizden bu yana mahallelerimizi çok fonksiyonlu kültür merkezleri ile buluşturmak için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. 7’den 70’e her yaştan komşumuzun yararlandığı merkezlerimizin sayısını gün geçtikçe artırıyoruz. Yayla Mahallemizin sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyor, sosyal yaşam alanlarının kalitesini her geçen gün yükseltiyoruz. Yayla Mahallemizi ihtiyaç duyduğu Gençlik, Spor ve Sağlık Merkezi’ne de kavuşturuyoruz. Mahalle sakinlerimiz artık kültürel ve sanatsal faaliyetler için başka mahallelere gitmek zorunda kalmayacak. Yüzme havuzundan sanat meslek atölyelerine, spor salonundan sağlık merkezine birçok ihtiyacı karşılayacak devasa bir kültür merkezi kazandırıyoruz. Her şey komşularımız için "diye konuştu.