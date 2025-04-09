Şırnak’ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehitler için dualar okundu, şehitler anıtına karanfil bırakıldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Konak Mahallesinde bulunan Şehitler Anıtı ve Parkında mevlit programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi ve anıta karanfil bırakıldı.

Programa Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İlçe Emniyet Müdür vekili Ekrem Bülent Aktürk, il ve ilçe protokolü, şehit ve gazi aileleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda şehitler hayrına katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.