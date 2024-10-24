Süleymanpaşa Belediyesi, dijital çağa uyum sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla E-Ruhsat hizmetini hayata geçiriyor. Bu yenilikçi uygulama, vatandaşların belediye işlemlerini hızlandıracak ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan tanıyacak.

E-Ruhsat hizmeti sayesinde, vatandaşlar belediyeye gelmeden evrak kayıt, durum ve takip işlemlerini çevrimiçi olarak kontrol edebilecek. İlk etapta arşiv birimi, imar durumu, yol kotu, mimari ön onay ve numarataj belgesi gibi işlemler bu sistem üzerinden yürütülecek. E-Ruhsat, Süleymanpaşa Belediyesi’nin resmi web sitesiyle entegre şekilde çalışacak ve e-devlet sistemi üzerinden de erişim sağlanabilecek. Ayrıca, proje sahipleri süreçlerinin her aşaması hakkında SMS yoluyla bilgilendirilecek.

E-ruhsata geçişin ilk aşaması 1 Kasım Cuma günü başlıyor

1 Kasım Cuma günü hayata geçirilmesi planlanan E-Ruhsat sistemiyle birlikte, hem zaman hem de maliyet açısından önemli tasarruflar sağlanması hedefleniyor. Süleymanpaşa Belediyesi, bu proje ile vatandaşlarına daha hızlı, kaliteli ve erişilebilir bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Dijital dönüşüm çalışmalarıyla, kentteki hizmetlerin modern bir seviyeye taşınması hedefleniyor.

“Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağız”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyemizin dijital dönüşüm süreci kapsamında başlattığımız E-Ruhsat hizmeti, vatandaşlarımızın belediye ile ilgili işlemlerini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmesini sağlayacak. Amacımız, Süleymanpaşa’da yaşayan tüm vatandaşlarımıza çağın gerekliliklerine uygun, kaliteli ve modern hizmetler sunmaktır. Bu proje sayesinde hem belediyemiz hem de vatandaşlarımız için zaman ve maliyet açısından büyük bir tasarruf sağlayacağız. Teknolojiyi her alanda kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.